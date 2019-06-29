Kaçak akıma kapılan genç hayatını kaybetti Sakarya’nın Geyve ilçesinde hayvanları yıkamak için ağıla giden genç, yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde hayvanları yıkamak için ağıla giden genç, yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., isimli şahsa ait büyükbaş hayvan ağılına hayvanları yıkamak için yardım etmeye giden Doğukan Sarı (19) isimli genç, hayvanları yıkadığı esnada yıkama makinesinde oluşan kaçak akıma kapılarak ağır yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Sarı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği

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