Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı Samsun'da, bir marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak mazot ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kuşluğan Karakolu ekipleri, Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi yakınlarında bulunan bir marketin kaçak akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı. Marketten kaçak akaryakıt satıldığını tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak motorin ve 100 litre benzin ele geçirdi. Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.

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