Kaç senede bir Tayyip gibi lider gelir Türkiye’ye?

Cumhurbaşkanına iletilmek üzere bir mektup getirmiştim izine gelirken. Çamlıca camisine gitmiştim, geçenlerde cuma günü. O da oraya gelir de orda veririm diye. Oraya geldi, ama ona ulaşabilmek ne mümkün! Haklı olarak korumaları sarmış etrafını çelik zırhlı duvar gibi. Mektubum garip kaldı. Kendim için değil, bir arkadaşım için kendisine vermek istemiştim. Mektubu sana emanet ediyorum, ister köşende yayınlarsın, istersen ekleme ve çıkarmalar yaparsın, istersen de çöp kutusuna atarsın. Herhalde facebook sayfamda yayınlarım, başka da gücüm yok! Allah herkese yüklenebileceği kadar yük vurur. Allah sana daha çok yük yüklemiş ve sana sorular daha çok sorulacaktır. Demem o ki, sizin yükünüz benim yükümden ağırdır. Allah size kolaylıklar ihsan etsin. Amin! Yazımı buraya kopyalamadan evvel , geçen gazetede bir şey okudum, hala o kanun çıkarılmamış, aileler perişan, buna üzüldüm.

Düşman öyle akıllı ve sinsi işler yapıyor ki, düşmanlıklarını sezebilmek için galiba istihareye yatmak gerek!

Hani şer gördüklerinizde hayır var deniyor ya, işte burda da hayır gördüklerimizde şer aramak lazım. Adam herkese bir görev vermiş, ama herkes o görevi bilmiyor, harfiyen yerine görevi getiriyor, lakin neye ve kime hizmet ettiğini bilmiyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. İnsanların çoğu PKK avına çıkıyoruz diye isteyerek gidiyor, fakat gidenler iki ateş arasında kalıyorlar. Halka kurşun sıksa halk katili olacak, halka kurşun sıkmasa canından olacak.

Bunun gibi FETÖ (Aslında ABD ve İSRAEL) herkese küçük büyük bir görev vermiş, pazıl gibi insanları parçalara ayırmış, parçaların birbirlerinden haberleri yok ama herkes o pazıllarda pazılların bütünü için çalışıyorlar. Pazıllar bir araya gelince; TÜRKİYE THE END yazıyor ve iş işten geçiyor olacak.

Şimdi düşün; belediyede zabıta; sokakta ekmek satan, meyve satan birinin arabasına el koyuyor, suç kimin; Tayyib’in!

Polis ceza yazıyor, suç kimin? Tayyib’in. Doktor hastasına yanlış teşhis koyuyor, suç kimin? Tayyib’in. Adam sokak ortasında gebe kadını dövüyor, Polis tutukluyor, savcı serbest bırakıyor, suç kimin? Tayyib’in!

Suriyeli savaştan kaçıyor yurdumuza sığınıyor, sığınmacı suç işliyor suç direkt Tayyib’in. 16 yaşında kız kocaya kaçıyor, kocayı komşu ihbar ediyor, koca küçük kıza zina yapmaktan içeride, doğan çocuk babasız, suç kimin? Tayyib’in... Uzat da uzat! Yani fındık kabuğunu doldurmaz diye önemsemediğimiz şeyler, bir bakmışsınki, koskoca pazılın parçaları omuş ve pazılın bütününde The End Turkey yazıyor! Peki Türkiye kimin?

Tayyip bey kimin? Kaç senede bir Tayyip gibi insan gelir Türkiye’ye?

Kendi ellerimizle yedirelim mi Tayyip’imizi!? Öyleyse herkes elinden geleni yapsın! Herkes ne kadar hile sezinliyorsa hileleri bir bir Reise ulaştırmanın yollarını bulsun!

Reis kötü bir adam değil, ama etrafını saranlar, ona Türkiye’yi güllük gülistanlık gösterme peşindeler. Onlar da anlamadan pazılların halkalarını oluşturuyorlar.

Düşman İzmir’i terk ederken geride kalan evleri yakıp yıktılar ki, Türklere bir şey kalmasın.

Bu Feto pisliği de giderken öyle yerleri ateşe verdi ki, tekrar küllerinin ortadan kalkması yılları alır ve iş işten geçer diye korkuyorum.

Adamın kızı okumuş Hakim olmuş, sudan bahanelerle mi desem, yoksa önü açılsın diye mi, kızcağızı şikayet etmişler, Fetöcü diye.

Önce atmışlar içeri, sonra bırakmışlar, bırakmışlar ama Hakimlik unvanını elinden almışlar. Kızcağız iki senedir evine kapanmış, kafayı yemek üzere. Bu kız benim çok sevdiğim, inandığım bir arkadaşımın torunu. Ben kendimden çok buna inanırım.

Babası koyu Reisçi, ama nereye kadar? Görüyor musun giderken yakıp yıkmayı! Adam hem kendisini kurtarıyor, hem de bu Ak Partili bir hakimdir diye, kızcağızı iftira ile fetöcü olarak ihbar ediyor. Yine bizim köyden bir hakime aynısını yapmışlar, serbest bırakmışlar ama görev verilmiyor. Bundan sonra o adam ne yer ne eder düşünen yok. O adam daha sana iyi gözle bakar mı? Onun ailesi çevresi sana iyi gözle bakar mı?

Çok büyük bir dert bu! Bunun için nasıl bir kurul oluşturulacaksa oluşturulsun, yalan makinesi mi icad edecekler, ya da bunlara hakları nasıl verilecekse bir an evvel verilsin.

Yoksa aralarında bir tane de olsa mazlum varsa ki, var olabilir, onların ahı, hepimizin boynunadır..