Kaç kişiye aşı yapıldı? Korona aşı sayısı kaç oldu?
Aşılananların sayısı kaç? 11 Mart 2020’de ilk vakanın görüldüğü koronavirüs ile mücadelede etkin önlemler alan Türkiye, hem korona salgını sürecinde hem de aşı uygulamasında parmakla gösterilen ülkeler arasında en ö sırada yer alıyor. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanılan korana aşısında 60 yaş üstüne korona aşısı yapılmaya başlandı. Peki 29 Mart itibariyle kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısı olanların sayısı kaç?
Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık olarak 8,4 milyon oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran yaklaşık 6,6 milyon kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 15 milyona ulaştı.
Sağlık Bakanlığı canlı aşı sayfasındaki verilere göre,
Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 15.023.691
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 8.415.250
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 6.608.441
İstanbul’da kaç kişi aşılandı?
İstanbul’da toplam aşı olanları sayısı 2.341.057
Ankara’da kaç kişi aşılandı?
Ankara’da toplam aşı olanları sayıs 1.186.612
İzmir’de kaç kişi aşılandı?
İzmir’de toplam aşı olanları sayısı 1.009.574
Bursa’da kaç kişi aşılandı?
Bursa’da toplam aşı olanları sayısı 558.966
Balıkesir’de kaç kişi aşılandı?
Balıkesir’de toplam aşı olanları sayısı 376.586
Antalya’da kaç kişi aşılandı?
Antalya’da toplam aşı olanları sayısı 485.290
Mersin’de kaç kişi aşılandı?
Mersin’de toplam aşı olanları sayısı 371.785
Kocaeli’de kaç kişi aşılandı?
Kocaeli’de toplam aşı olanları sayısı 317.899
Adana’da kaç kişi aşılandı?
Adana’da toplam aşı olanları sayısı 378.459
Samsun’da kaç kişi aşılandı?
Samsun’da toplam aşı olanları sayısı 308.204