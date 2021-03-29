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Korona Virüs Kaç kişiye aşı yapıldı? Korona aşı sayısı kaç oldu?
Korona Virüs

Kaç kişiye aşı yapıldı? Korona aşı sayısı kaç oldu?

Aşılananların sayısı kaç? 11 Mart 2020’de ilk vakanın görüldüğü koronavirüs ile mücadelede etkin önlemler alan Türkiye, hem korona salgını sürecinde hem de aşı uygulamasında parmakla gösterilen ülkeler arasında en ö sırada yer alıyor. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanılan korana aşısında 60 yaş üstüne korona aşısı yapılmaya başlandı. Peki 29 Mart itibariyle kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısı olanların sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:58:00 - 2021-03-29 14:04:32
Kaç kişiye aşı yapıldı? Korona aşı sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık olarak 8,4 milyon oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran yaklaşık 6,6 milyon kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 15 milyona ulaştı.

Sağlık Bakanlığı canlı aşı sayfasındaki verilere göre, 

Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 15.023.691

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 8.415.250

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 6.608.441

İstanbul’da kaç kişi aşılandı?

İstanbul’da toplam aşı olanları sayısı 2.341.057

Ankara’da kaç kişi aşılandı?

Ankara’da toplam aşı olanları sayıs  1.186.612

İzmir’de kaç kişi aşılandı?

İzmir’de toplam aşı olanları sayısı 1.009.574

Bursa’da kaç kişi aşılandı?

Bursa’da toplam aşı olanları sayısı 558.966

Balıkesir’de kaç kişi aşılandı?

Balıkesir’de toplam aşı olanları sayısı 376.586

Antalya’da kaç kişi aşılandı?

Antalya’da toplam aşı olanları sayısı 485.290

Mersin’de kaç kişi aşılandı?

Mersin’de toplam aşı olanları sayısı 371.785

Kocaeli’de kaç kişi aşılandı?

Kocaeli’de toplam aşı olanları sayısı 317.899

Adana’da kaç kişi aşılandı?

Adana’da toplam aşı olanları sayısı 378.459

Samsun’da kaç kişi aşılandı?

Samsun’da toplam aşı olanları sayısı 308.204 

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