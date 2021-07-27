Kaç kişi korona aşısı olmadı? Korona aşısı olanların sayısı kaç?

Türkiye korona salgınına karşı aşı silahını devreye hızlı bir şekilde soktu. Türkiye’de hem Biontech aşı hem Sinovac aşı yapılmakta. 18 yaş üstüne aşı yapılırken, halen çok sayıda vatandaş ya hiç aşı yaşı yaptırmadı ya da bir doz aşışı yaptırdı. 2. doz aşı yaptıranların sayısı ise halen düşük.

Kaç kişi korona aşısı olmadı?

Koronavirüs salgınına karşı aşılamadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi."

Sağlık Bakanlığı aşı tablosu