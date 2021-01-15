Kaç kişi aşı oldu? Şimdiye kadar aşı olan kişi sayısı

Koronavirüsün etkisinden kurtulmak ve normal hayata geçiş sağlamak için aşı çalışmalar büyük öneme sahip. İkinci gününde olduğumuz aşı çalışmaları son hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarının kaç kişiye yapıldığına dair “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden sayaç oluşturdu ve düzenli olarak bu sayacı yeniliyor.

Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Aşı sayacı verileri

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan adreste yer alan sayaca göre 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 12:00’a kadar toplam 457 bin 669 kişi Türkiye’de aşı oldu. Dünya genelinde ise bu rakam 30 milyonu buldu.