  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Kaç kişi aşı oldu? Şimdiye kadar aşı olan kişi sayısı
Korona Virüs

Kaç kişi aşı oldu? Şimdiye kadar aşı olan kişi sayısı

Diğer birçok ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmalarına başlandı ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Aşı çalışmalarının ikinci gününe geçtik. Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Sorusu merak ediliyor. İşte sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:14:00 -
Kaç kişi aşı oldu? Şimdiye kadar aşı olan kişi sayısı

Koronavirüsün etkisinden kurtulmak ve normal hayata geçiş sağlamak için aşı çalışmalar büyük öneme sahip. İkinci gününde olduğumuz aşı çalışmaları son hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarının kaç kişiye yapıldığına dair “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden sayaç oluşturdu ve düzenli olarak bu sayacı yeniliyor.

Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Aşı sayacı verileri

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan adreste yer alan sayaca göre 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 12:00’a kadar toplam 457 bin 669 kişi Türkiye’de aşı oldu. Dünya genelinde ise bu rakam 30 milyonu buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa
Siyaset

Toplantı karıştı! CHP'de önemli istifa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı
Dünya

Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını Yunanistan Parlamentosu onayladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay