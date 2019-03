‘Kaç Baba Kaç’ oyununun galası yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) tarafından sahnelenen sezonun ikinci yetişkin oyunu olan “Kaç Baba Kaç” adlı oyunun galası yapıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu galada sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi. Oyunun ardından sahneye çıkarak oyunculara teşekkür edenBaşkan Engin Tekintaş, “Tiyatromuzu ilk günden bu güne açık tutan, sahneyi her zaman sizler için hazır hale getiren ekibe çok teşekkür ediyorum. Tiyatromuzda bugüne kadar birçok oyun sahnelendi. 1964 yılında kurulan tiyatromuz yaklaşık 55 yıldır sergilediği oyunlarla tarihe not düşerken, Ordulu sanatseverlerin sanata gösterdiği hassasiyeti de ortaya koymaya devam ediyor. OBBKT sahnesinde 2014 yılından bu yana 8’i çocuk 12’si yetişkinlere yönelik oyun sunuldu. Gerek burada gerekseturnelerde sergilenen oyunlar her seferinde ayrı bir güzelliği izleyicilerle buluşturuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmaların devam etmesini diliyoruz. Hazırlanan oyunlar yaklaşık 137 bin sanatseverle buluşturuldu. Bu durum halkımızın sanata düşkünlüğünü gösteriyor. Siz kıymetli misafirlerimize ve oyunda emeğe geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Ray Cooney’in yazdığı, Ahmet Rıfat Çol’un yönettiği Fars türündeki “Kaç Baba Kaç” adlı oyunda konferansa hazırlanan Doktor David Morgan ve arkadaşı Ted Booney’den başından geçenler anlatılırken, oyunun enerjisi ve ardı ardına yaşanan gelişmeler sayesinde oyun temposunu kaybettirmeden devam ediyor. İki saat süren komedi oyunu, iki perdelik gösterimle izleyicilerin beğenisine sunuluyor.