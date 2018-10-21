Kabus dönüyor! Meksika'da alarm verildi
Geçtiğimiz haftalarda ABD'yi etkisi altına alan kasırganın önümüzdeki günlerde Meksika'da etkili olması bekleniyor.21 Ekim 2018 Pazar 19:07
Meksika'nın Pasifik kıyılarına "Willa" ismi verilen kasırganın yaklaştığı duyuruldu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentinin güneyine yaklaşan Willa kasırgasının saatteki hızının 140 kilometreyi geçtiğini bildirdi.
Merkez, pazartesi sabahı etkisini artırması beklenen kasırganın kategorisinin 4 olacağı tahmininde bulundu.
Willa'nın hafta ortalarında Puerto Vallarta ve Mazatlan arasındaki bölgeyi vurması bekleniyor.
YORUM YAZ