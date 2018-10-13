Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması malzemeleri neler?

Sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olan kaburga dolmasının nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Kuzunun kaburga kısmı, haşlanmış pirinç, maydanoz ve çeşitli bir araya gelmesiyle ağızlara muhteşem bir tat sunan kaburga dolmasının yapılışı haberimizde.

Diyarbakır'da her malzemesi özenle seçilen, buharda pişirildiği için büyük ustalık gerektiren kaburga dolması, kuzunun sol kaburgası ile yapılırken, iç pilavı da aromasını dağlarda yetişen reyhandan alıyor. Yöresel lezzetler arasında yer aldığı için kenti ziyarete gelenlerin tadına bakmadan gitmediği kaburga dolması, özel günler için kurulan sofralarda da vazgeçilmez ikramlar arasında bulunuyor. Her malzemesi özenle seçilen bu lezzet, kuzunun sol kaburgası ile yapılırken, iç pilavı da aromasını dağlarda yetişen reyhandan alıyor.

Kaburga dolmasının yapılışı

Kuzunun kaburga kısmından yapılan kaburga dolması, haşlanmış pirinç, maydanoz, karabiber, pul biber, reyhan, çeşitli baharatlar ve salçanın karıştırılarak kaburgaya doldurulmasıyla hazırlanıyor. Zahmetli bir yemek olan ve malzemelerin konulmasının ardından dikilen kaburga, önce buharda sonra da fırında yaklaşık 4 saatte pişiriliyor.