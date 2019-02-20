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TBMM'de kabul edildi! En az 70 puan almaları gerekiyor

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartı getirildi. Konuya ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:32
TBMM'de kabul edildi! En az 70 puan almaları gerekiyor

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:32
  1. Hakim
  2. Savcı
  3. mülakat
  4. TBMM
  5. Hakim ve Savcı

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 44 dk önce
    BİZ 86 ALDIK HALA KAPIDA BEKLİYORUZ? 65 ALANLAR GİRDİ? DAYI AMCA BULAMADIK, ÖZÜR DİLERİZ.

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