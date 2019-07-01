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Kabotaj Bayramını jetski şovuyla kutladılar

Marmaris’te 1 Temmuz Kabotaj Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
Kabotaj Bayramını jetski şovuyla kutladılar

Marmaris’te 1 Temmuz Kabotaj Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen jetski şovu büyük beğeni topladı.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde ilk program Atatürk Meydanı’nda yapılan çelenk töreni oldu. Törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Güney Görev Komutanı Hasan Özyurt, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Marmaris Liman Başkanlığı’nın çelenginin koyulmasının ardından,Liman Başkanı Levent Erbuzcu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene katılanlara teşekkür eden Erbuzcu, “Bundan tam 93 yıl önce1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile biz denizciler bu önemli günü bayram şeklinde kutlamaktayız. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması,kılavuz hizmetleri, limancılık faaliyetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile ve Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiştir.”dedi.


Konuşmanın ardında deniz şehitleri anısına, denize çelenk bırakmak için protokol üyeleri tekneyle denize açıldı. Çelenk bırakma öncesinde Marmaris Su Sporu Derneği üyeleri, jetski ile şov yaptı. Görsel şov tatillerini ilçede geçiren yabancı turistler tarafından beğeniyle izlendi. İlçede Kabotaj Bayramı ile ilgili etkinlikler gün boyu devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:46
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