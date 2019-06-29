Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın ziyaretine açılacak Milli Savunma Bakanlığı:- "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 gemimiz 1 Temmuz 2019 tarihinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 geminin 1 Temmuz'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi. MSB'nin Twitter hesabından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu. "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 limanda 26 gemimiz 1 Temmuz 2019 tarihinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerine yer verilen paylaşımda, ziyarete açılacak limanların isimlerinin bulunduğu görsel de kullanıldı.







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