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Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı

Mersin’de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi tutuklandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:46
Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı

Mersin’de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada durumundan şüphelenip durdurulan taksi içerinde 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar ve benzeri gibi malzemelerle yakalanan A.K. ve M.R.G. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’nde telefon ve aydınlatma kabloları ile İnönü Mahallesi’nde boş bir binadan 17 su sayacının çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öte yandan şahısların su sayaçlarını çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişi gözcülük yaparken, diğer şahıs çuvala koyduğu su sayaçlarını alarak geliyor. Birinin sırtına aldığı çuvalla bölgeden uzaklaşan şahısların rahat tavırları görenlere pes dedirtti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:46
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