Kablo ve kombi hırsızlığı şüphelileri adliyede
Eskişehir’de, kablo ve kombi hırsızlıkları olaylarına karıştıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.26 Temmuz 2019 Cuma 12:52
Eskişehir’de, kablo ve kombi hırsızlıkları olaylarına karıştıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre; kent genelinde son zamanlarda meydana gelen ’Kombi ve Kablo’ hırsızlığı olayları ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri Ş.Ü., D.O., M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca T.S. isimli şahsa da ’Suç Eşyasını Satın Almaktan’ işlem yapılarak şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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