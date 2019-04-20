Kablo hırsızlarına polisten suçüstü

Kablo hırsızları, çaldıkları kabloları satmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kızılcahamam’ın Akçay Mahallesi’nde bir inşaattan kablo çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Boş bir arazide kamyonete kablo yüklendiğini gören polis, kabloları hurdacıya satmaya çalışan şüphelileri ve hurdacıyı gözaltına alarak çalıntı kabloları muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan H.T. (19), E.S. (21), F.Ç. (22) ve E.B.C.’nin (23) hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak gibi birçok kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. (22) ve E.B.C. (23) serbest kalırken H.T. (19) ve E.S. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.