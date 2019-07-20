Kablo hırsızları yakalandı
Karabük’ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
Karabük’ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar değerlendiren Yenice Emniyet Amirliği ekipleri Özal Mahallesi Kumtaş mevkinde bulunan kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlıkyapanE.Ç, E.Y ile U.A adlı şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslarçaldıkları kabloları E.Ç ‘nin kullandığı 67 DE 839 plakalı araca sakladılar. Araç içerisinde üç çuval elektrik kablosu çıkarken şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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