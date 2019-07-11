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Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bir elektrik şirketine ait alüminyum kablo çalan 4 kişi yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bir elektrik şirketine ait alüminyum kablo çalan 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Akin mahallesinde bir elektrik şirketine ait 400 metre alüminyum kablo ve 50 metre bakır kablonun direklerden kesilerek çalındığı tespit edildi. Ayrıca S.K.’nin evine ait elektrik direğinden evine toprak altından geçen 30 metre bakır kablo ve 100 metre alüminyum kablonun da çalındığı öğrenildi. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Y.A., S.K., M.K., ve M.Ç.K. olayda kullandıkları araçla yakalandı. Şahısların; çalınan kabloları Ambar mahallesinde hurdacılık işi yapan A.T.’ye sattıkları tespit edilirken işyerinde yapılan aramada çalınan kablolara rastlanılmadı. Olayda çalınan 50 metre alüminyum kablo ve 80 metre bakır kablonun A.T. tarafından geri dönüşüme gönderildiği tespit edildi. A.T hakkında suç eşyasını satın alma ve kabul etmek suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.


Y.A., S.K., M.K., ve M.Ç.K. işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Y.A., S.K. ve M.K. mahkemece tutuklanırken, M.Ç.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:08
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