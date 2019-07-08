Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bakır kablo çalan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin mahallesinde meydana gelen olayda gece saatlerinde elektrik hatlarının çalındığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. 30 metrelik bakır kablo ve 100 metre alüminyum kablonun çalındığı belirlenirken jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalaman için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı çalışma sonucu jandarma ekipleri, aracı kiralayan Y.A., suça karıştığı öne sürülen S.K. ve M.Ç.K. ile elektrik hattı döşeme işi yapan firma çalışanı M.K.’yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahısların bir kuruma ait 400 metre alüminyum kablo ve 50 metre bakır kablo çalındığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan M.K., S.K. ve Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.