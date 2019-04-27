Kablo hırsızları yakalandı Kayseri’de kabloları çalarak hurdacıya satan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri’de kabloları çalarak hurdacıya satan 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen kabloların kesilerek çalınması olaylarında son dönemlerde yoğunluk yaşanması üzerine Hırsızlık Büro amirliğince çalışma başlatıldı. Oluşturulan 2 ekip ile şüpheli şahıslar tespit edilerek fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalarda şüpheli T.K. (36) ve K.K. (31) çaldıkları kabloları Ankara yolu 25. kilometre Molu Köyü köpek barınağı yakınlarındaki boş bir arazide yakarak hurdacılara sattıkları tespit edildi. Germir Mahallesi Mezarlık yanında yeraltı kablolarının kesilerek çalınması üzerine Molu Köyü yakınlarında boş araziye ekipler pusu attı. Araçla gelen 3 şahıs, ekipler tarafından yakalanırken, araçta yapılan incelemede büyük boy kesme makası ile 10 parça halinde 263 metre kablo elde geçirildi.

T.K. (36) ve K.K. ((31), işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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