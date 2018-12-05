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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde elektrik trafosu ve elektrik kablolarını çalan hırsızlar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından suçüstü halde yakalandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Demirbel köyü istikametinde faaliyet gösteren bir mermer ocağına ait elektrik trafosu ve elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine o bölgede hırsızlara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon sonucunda A.K. ve Ö.D. isimli 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılar adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
  1. Afyon
  2. hırsızlık

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