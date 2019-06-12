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Kablo hırsızını vatandaş ve jandarma el ele vererek kıskıvrak yakaladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde çiftçilerin korkulu rüyası olan ve bir süredir canından bezdiren kablo hırsızı vatandaş ve jandarma el ele vererek kıskıvrak yakaladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
Kablo hırsızını vatandaş ve jandarma el ele vererek kıskıvrak yakaladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde çiftçilerin korkulu rüyası olan ve bir süredir canından bezdiren kablo hırsızı vatandaş ve jandarma el ele vererek kıskıvrak yakaladı.


Çerkeşli köyünde bir süredir tarımsal sulamada kullanılan elektrik kabloları çalarak köylüleri bir süredir sıkıntıya sokan hırsız dün gece vatandaşların dikkati sayesinde yakayı ele verdi.


İddialara göre, Çerkeşli köyünde tarımsal alanda sulama da kullanılan elektrik direklerinden kabloları çalan ve hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli S. A. vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Vatandaşlar, tarlada bir kamyonetin durumundan şüphelenerek aracı jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine jandarmanın geldiğini fark eden şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken jandarma ekipleri ve köylüler tarafından 250 metre olduğu tahmin edilen elektrik kablosu ile yakalandı.


Jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisi S,A.’ yı gözaltına aldı. Bursa ili İznik İlçesine nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüphelinin jandarmadaki sorgulaması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
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