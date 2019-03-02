0553 313 94 23

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:09
Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Kesut’ta Telekom’a ait kablo çalan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada bir araç takibe alındı. Jandarma ekipleri 33 plakalı aracı Eyüpbükü’nde metruk bir evin yakında budu. Yapılan araç kontrolünde H.P. tarafından çalınan 250 metre kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri çalınan kablonun yakıldığını tespit etti. Adli makamların talimatıyla H.P. gözaltına alınırken, 33 plakalı araç trafikten men edilerek, yed-iemin parkına teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Can, avcılarla bir araya geldi
    1. Başkan Can, avcılarla bir araya geldi
    2. Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel..
    3. Bilecik’te ev yangını
    4. Terör örgütünün genelevleri
    5. Bekçi alımı hangi illerde olacak? son..
    6. Muğla, yeşil beyaz renkler için buluştu
    7. Başkan Çolakbayrakdar, “Gayretimiz;..
    8. Avustralya’da büyük yangın: Yüzlerce..
    9. AK Parti Yavuzkemal’e çıkartma yaptı
    10. Av sezonu sona eriyor
    11. Ateşle oynuyorlar! PKK/YPG'nin kirli..
    12. Osmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ı
    13. Bir medeniyetin açık artırması
    14. Giresun’un sinema tarihini konuştular
    15. Akkuyu Nükleer Futbol Takımı,..
    16. Yaban hayvanları dronelarla takip..
    17. Kablo hırsızı suçüstü yakalandı
    18. Türkiye’nin Gürcistan sınırındaki..
    19. Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz
    20. AFAD’dan öğrencilere eğitim
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...