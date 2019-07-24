Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.

Tortum ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 zanlı iletişim hatlarından kablo çaldıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin kullanmış olduğu 1 adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda 4 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, 3 zanlı tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.