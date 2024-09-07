  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kabızlık otu olarak biliniyor! Türkiye avuç avuç yiyor: Yol kenarında yetişiyor! Bedava kan yapıcı besin
Kadın - Aile

Kabızlık otu olarak biliniyor! Türkiye avuç avuç yiyor: Yol kenarında yetişiyor! Bedava kan yapıcı besin

Yeniakit Publisher
2024-09-07 15:33:00 - 2024-09-07 15:44:48
Kabızlık otu olarak biliniyor! Türkiye avuç avuç yiyor: Yol kenarında yetişiyor! Bedava kan yapıcı besin

Yabani pazı, son yıllarda sağlık dünyasında adını sıkça duyduğumuz mucizevi bitkilerden biri olarak öne çıkıyor. Tüm Türkiye yiyor! Doğal iyileştirici ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken bu bitki, sağlık açısından pek çok faydayı beraberinde getiriyor. Etkisiz hale getiren Yabani pazının sağlıkla ilgili birçok araştırmada üzerinde durulan faydaları, gün geçtikçe daha fazla insanın dikkatini çekiyor ve kullanımını artırıyor.

 Yabani pazı, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olurlar. Bu da yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Evelik otu, karabuğdaygiller familyasına ait, dere kenarları ve nemli çayırlarda doğal olarak yetişen bir bitkidir. Kuzukulağına benzer bir tür olan labada, Türkiye'de yaklaşık 25 farklı türü ile bulunur.

Haziran ile Eylül ayları arasında açan yeşilimsi küçük çiçekleriyle tanınır. Bitkinin boyu 50 cm ile 2 m arasında değişebilir ve tohumlarıyla ürer.

Kan ve bağırsak temizleyici etkisi vardır.

İştahı artırır.

Yaprakları güçlendirici ve tonik etkiye sahiptir.
Deri hastalıklarına karşı faydalıdır.

Yabani pazı, lif bakımından zengindir. Tüm Türkiye yiyor: Lif, sindirim sağlığını destekler ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tokluk hissi verir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU:

Yabani pazı, pek çok vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle A, C, K vitaminleri ile demir, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri içerir. Bu besin ögeleri vücudun genel sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYİCİ:

Yabani pazı, kan şekerini dengelemede yardımcı olabilecek düşük glisemik indeksi ile dikkat çeker.

Bu özelliğiyle diyabet yönetiminde ve sağlıklı kan şekeri seviyelerinin korunmasında etkili olabilir.

Türkiye, antimon zenginliğiyle stratejik gücünü artırıyor! Dünya Türkiye'den yiyor!
Türkiye, antimon zenginliğiyle stratejik gücünü artırıyor! Dünya Türkiye'den yiyor!

Ekonomi

Türkiye, antimon zenginliğiyle stratejik gücünü artırıyor! Dünya Türkiye'den yiyor!

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor
Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Kadın - Aile

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Yıllardır yalan söylediler! ‘Nikotin krizini önlüyor

Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!
Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!

Kadın - Aile

Tokat Kebabı artık altınla kaplı: Bu kebap 10 bin TL!

Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!
Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!

Kadın - Aile

Birlikte yendiğinde sadece zarar veriyor! Aman dikkat!

İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor!
İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor!

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu da tavsiye etmişti; Bulgur pilavına lezzet katıyor!

Canan Karatay’dan doğru beslenme önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Bakın önerisi nedir, ne işe yarar?
Canan Karatay’dan doğru beslenme önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Bakın önerisi nedir, ne işe yarar?

Kadın - Aile

Canan Karatay’dan doğru beslenme önerisi: Sabahları çaya 1 dilim ilave edin! Bakın önerisi nedir, ne işe yarar?

Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var
Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var

Kadın - Aile

Tansiyonu ve şekeri yok ediyor! Ecza deposu gibi çay! Bir asırlık geçmişi var

Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin
Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin

Kadın - Aile

Dişlerinizi bu yağlarla fırçalayın ve ömür boyu dişçiye gitmeyin

Baş dönmesi, sürekli halsizlik, yorgunluk, uyku hali bu hastalığın habercisi olabilir!
Baş dönmesi, sürekli halsizlik, yorgunluk, uyku hali bu hastalığın habercisi olabilir!

Kadın - Aile

Baş dönmesi, sürekli halsizlik, yorgunluk, uyku hali bu hastalığın habercisi olabilir!

{relation id:1880432 slug:'turkiye-antimon-zenginligiyle-stratejik-gucunu-artiriyor-dunya-turkiyeden-yiyor-ruslar-fransizlar-ilgi-gosteriyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23