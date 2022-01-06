Kabızlık, tedavi edilemez bir rahatsızlık olmaması, doğru bir beslenme sistemi ile tamamen normal bir yaşama dönebilmenizi sağlıyor.

Kabızlığın en büyük sebebi nedir?

Kabızlığa yol açan en sık sebepler arasında yeterli sıvı alımının olmaması, lifli gıdalar açısından fakir diyet ve hareketsiz yaşam sayılabilir. Liften zengin gıdalar genel olarak bitkisel ürünlerdir. Beslenme ile birlikte alınan lif önemlidir.

Çeşitli yeme bozuklukları, irritabl barsak sendromu, gebelik, sindirim sistemindeki sinirler ve kaslarda sorunlar, kolon kanseri, Parkinson hastalığı ya da multipl skleroz gibi nörolojik sorunlar ile az çalışan tiroid, ya da hipotiroidizm, gibi tıbbi sorunlar da kabızlık semptomuna neden olabilir.

Kabızlığı tedavi eden en etkili yiyecek

Kuru erik

Kuru erik, çözünmeyen lif içeriği ile bağırsak hareketlerini kolaştırır ve kabızlık konusunda doğal bir çareye dönüşür. Fakat yalnızca lif ile değil, doğal müshil olarak bilinen sorbitol içeriği sayesinde doğanın kabızlık konusundaki en doğru çözümü olarak biliniyor. Bu nedenle ara öğünlerinize ekleyeceğiniz birkaç kuru erik, tüm sorununu kökten çözebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler, kabızlık konusunda da doğru bir çözüm sunuyor. Brokoli, brüksel lahanası veya ıspanak gibi sebzeler, birçok besin yönünden oldukça zengindir. Sadece vitamin ve mineral ihtiyacı konusunda değil lif açısından da oldukça zengin olan bu sebzeler, bağırsaklarda iyileşmeyi sağlarlar. Böylece bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak sindirimi de rahat hale getirir.

Kabızlığa anında ne iyi gelir?

Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında kabuklu elma, ıspanak, lahana, incir, pırasa, zeytinyağı, üzüm, brokoli, keten tohumu ve yulaf ezmesi bulunur. Probiyotik içeren gıdalar tüketin