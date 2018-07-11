0553 313 94 23

Kabızlığa iyi gelen besinler!

Kabızlıkta beslenme nasıl olmalıdır? Kabızken hangi gıdaları tüketmek gerekir?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:13
Kabızlığa iyi gelen besinler!

KABIZLIKTA BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Sağlıksız yiyeceklerden uzak durma: Hamur işi, kızartma tarzında lezzetli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çay kahve kola tüketimi azaltılmalı, şeker ve şeker tarzında yiyeceklerin kabızlığı tetiklediği akıldan çıkarılmamalıdır.

Her gün aynı saatte tuvalete gidilmeli: Dışkılama hissi gelsin veya gelmesin her gün aynı saatte tuvalete gitmek faydalıdır. Vücut fonksiyonları için önemlidir. Tuvalete çıkma hissi olmasa bile her gün aynı saatte tuvalete gitmek 5-10 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlama açısından faydalı olacaktır.

Fiziksel aktivite arttırılmalı: Düzenli olarak spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltır. Günde en az 30-45 dakikalık bir yürüyüş bile etkisini gösterebilir.

Uygun miktarda kuruyemiş tüketilmeli: Gün içinde bir ara öğün olarak 10-15 adet badem, fındık, Antep fıstığı, ceviz tüketmek hem alınması gereken lif miktarını arttıracak hem de faydalı yağ asitleriyle bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır.

Güne 1 bardak ılık limonlu su ile başlanılmalı: Eğer mide problemi ya da düşük tansiyon yoksa aç karnına içilen ılık limonlu su sindirime yararlı olacaktır.

Bol bol su tüketilmeli: Gün de 2-2,5 litre su tüketmek sindirim sistemini hızlandırır, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. O yüzden kabızlığı önlemede su tüketimi çok önemli bir etkendir. Soğuk su içmemeye özen gösterilmelidir.

Öğünler atlanmamalı: Düzenli olarak yemek yemek bağırsak hareketlerinin güzel çalışmasına yardımcı olur.

Posadan zengin yiyecekler tüketilmeli: Lif oranı yüksek yiyecekler kabızlığı önlemede veya azaltmada yararlıdır. Tüketimi yavaş yavaş arttırılmalıdır. Sağlıklı bir insanın günde 25-30 gram posa alması gerekir. Ekmek olarak kepekli ekmek, pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı tüketmek daha iyidir.

Magnezyum içeren besinler tüketilmeli: Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle badem, salatalık, fındık, kereviz, taze fasulye, ıspanak, marul, magnezyum içermektedir. Ayrıca her gün içilen bir adet maden suyu yine magnezyum içeriğinden dolayı kabızlığa yararlı olacaktır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:13
  1. Kabızlık
  2. kabızlığa çare

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
    1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    2. Binali Yıldırım görevi devraldı
    3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    10. Adana'da sosyal medyadan terör..
    11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    14. Bitki çayları ne sıklıkla..
    15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı