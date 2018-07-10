0553 313 94 23

Kabinede yer almayan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Yeni kabinenin açıklanmasıyla bakanlık görevi sona eren Mehmet Şimşek, Twitter'dan veda mesajı yayımladı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:39
Kabinede yer almayan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Twitter'dan görüşlerini paylaşan Mehmet Şimşek'in mesajları şöyle;

Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi.

 Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim.

Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim.

Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.

Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim.

Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:39
  1. Batman
  2. Gaziantep
  3. EKONOMİ
  4. mehmet şimşek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13 görev ve yetki
    1. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
    2. Fenerbahçe'den çifte transfer! Anlaşma..
    3. Ticaret Bakanlığının görev ve..
    4. İçişleri Bakanlığı’nın görev ve..
    5. Kahramanmaraş'ta suç örgütlerine..
    6. Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın..
    7. Kabinenin en merak edilen ismi..
    8. İngilizler yeni sistemden rahatsız oldu
    9. 6 yıl önce üniversitede işlenen..
    10. Orhan Aydın neden gözaltına alındı?
    11. Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik..
    12. Fenerbahçe'den 2 imza birden!
    13. Başörtüsü zulmü de 28 Şubat gerekçesinde
    14. Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye..
    15. İstanbul adliyesi karıştı! Kavgaya..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk..
    17. Yeni kabinede Karadeniz ağırlığı!
    18. Vahşetin bu kadarı! Denizde cenin..
    19. Hazine ve Maliye Bakanlığı görev ve..
    20. Aziz Yıldırım'a hapis şoku!
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti