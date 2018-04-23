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Kabinede flaş yeni atamalar!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kuruluna yeni atamalar yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:25
Kabinede flaş yeni atamalar!

Aliyev, Bakanlar Kurulu ve Devlet Komitesi başkanlarının atanmasına ilişkin yeni kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına milletvekili Muhtar Babayev, Eğitim Bakanlığına daha önce Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ceyhun Bayramov, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanlığına milletvekili Fuat Muradov atandı.

Devlet Gümrük Komitesi Başkanlığına aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapan Sefer Mehdiyev atanırken, önceki başkan Aydın Aliyev ise kabine dışında kaldı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Bağırov ile Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazım İbrahimov da kabine dışında kalan diğer isimler oldu.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ebülfes Garayev Kültür Bakanı, Ulusal Turizm Tanıtım Bürosu Başkanı Fuad Nağıyev ise Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrılarak kurulan Devlet Turizm Ajansı Başkanı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Savunma Sanayisi Bakanı Yaver Camalov, Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Devlet Emlak Komitesi Başkanı Kerem Hasanov, Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Tahir Budakov ile Seferberlik ve Askerlik Hizmeti Başkanı Arzu Rahimov kabinedeki yerlerini korudu.

İlham Aliyev 21 Nisan'da yeni Bakanlar Kurulunu onaylamış, fakat bazı makamlara atama yapmamıştı.

Azerbaycan'da anayasa gereği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümet istifa ediyor.

Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimi yüzde 86,02 oyla kazanmıştı. Azerbaycan Milli Meclisi, Cumhurbaşkanı Aliyev'in önerisiyle Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov'u Başbakan olarak atamıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:25
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