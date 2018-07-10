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Tarihi kabinede dikkat çeken yaş detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kabine, Türkiye siyasi tarihinin en genç kabinesi oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 09:08
Tarihi kabinede dikkat çeken yaş detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Kabinede dikkat çeken detay ise yaş ortalaması oldu. Genç kabineyle yeni sistemde büyük başarı hedefleniyor.

YAŞ ORTALAMASI 49

En genç bakan, 39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk olurken, en yaşlı bakan ise 64 yaşındaki Hulusi Akar oldu. Böylelikle yeni kabinenin yaş ortalaması 49 oldu.

İşte bakanların doğum tarihleri:

Fuat Oktay-1964

Abdülhamit Gül-1977

Berat Albayrak-1978

Mevlüt Çavuşoglu-1968

Süleyman Soylu-1969

Hulusi Akar-1952

Prof. Dr. Ziya Selçuk-1961

Fahrettin Koca-1965

Fatih Dönmez-1965

Mehmet Cajit Turan-1960

Fatih Kurum-1976

Bekir Pakdemirli-1973

Mehmet Ersoy-1968

Mehmet Kasapoğlu-1976

Ruhsar Pekcan-1958

Mustafa Varank-1976

Zehra Zümrüt Selçuk-1979

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:08
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