Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Kabine toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in icraat programıyla ilgili bir sunum oldu. Konulan hedeflere yüzde 95'ler oranında ulaşıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaş odaklı, rasyonel odaklı bir sistem. Halkoylamasıyla kabul edilen bu sistem 1 yılını tamamladı. 1 yıllık yeni sistemde hangi alanlarda başarılı olduk, hangi alanlarda yeni adımlar atılması gerekiyor bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapacak.

"Annelerin bu cesareti göstermesi önem arzediyor"

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenli bütüncül yaklaşımı esas alır. Ekonomi, siyaset, askeri, sosyal ve psikolojik tedbirlere yayarak bir insicam içerisinde başarıya ulaşmamız mümkün olacaktır. TSK, polisimiz, jandarmamız, Milli İstihbarat Teşkilatımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Her ülkenin bir güvenlik riski her zaman vardır. Bu ileri gelişmiş sanayi toplumları için de böyledir. Burada güvenlik tedbirlerini kapsamlı, tutarlı şekilde hayata geçirmektir önemli olan. Son günlerde Diyarbakır'da çocukları dağa kaçılan annelerin başlattığı direniş, feryat dalga dalga topluma yayıldı. Bugün itibarıyla ailelerin saylısı 20'ye yaklaşmış durumda. Annelerimizin bu cesareti göstermesi önem arz ediyor.

"Uluslararası basının duyarsızlığı dikkat çekicidir"

Yaklaşık 13-14 gündür devam eden bu son derece önemli hadiseye uluslararası basının duyarsız kalması son derece dikkat çekicidir. Uluslararası basın kuruluşların sessizlik ve kasıtlı bir ihmal içerisinde olması dikkat çekici. Bu bizim kararlılığımızı, duyarlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

"Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım"

Fırat'ın doğusunda yaşanmakta olan hadiseler öncelikli gündem maddesi olarak yer alıyor. ABD ile adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Bildiğiniz gibi kara devriyesi yapıldı daha önce helikopterlerle hava devriyesi yapılmıştı. Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ikincisi de mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi köylerine ve kasabalarına dönecekleri yerler anlamında güvenli bölgeyi kastediyoruz.

"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir"

Türkiye, kurumlar, STK'lar insanlığın yüz akı bir performans sergilemiştir mülteciler konusunda. Bu politikada değişiklik yok. Fakat mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Bu konuda uluslararası toplumun harekete geçme vakti çoktan geçmiştir. Artık Batı'nın elini taşının altına koyması gereklidir. İnsani açıdan baktığımızda mağdurun, mazlumun umudunu yitirmemesi son derece önemlidir. İnsanlar umut kapısı bulamıyorlarsa o dünyaya karanlık çökmüştür. Dolayısıyla güvenli bölgeyle ilgili yaklaşımımız daha kapsamlı, mültecilerin oraya dönebileceği şekilde gerçekleştirmektir.

"Uluslararası toplum yeni bir göç dalgasını önlemek istiyorsa sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir"

Astana ve Cenevre sürecinde Türkiye aktif ve merkezi rol oynamaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi Münbiç'e benzer oyalama, hedef saptırmaya müsaade etmeyiz. Fırat'ın doğusunda yapılması gerekenler bellidir. Sürecin hızlandırılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM temaslarında önemli gündem maddesi bu konu olacaktır. İdlib konusu da dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Oradan Türkiye'ye gelebilecek yeni bir göç dalgasının tedbirleri yerinde alması gerekiyor. Uluslararası toplum yeni bir göç dalgasını önlemek istiyorsa insani ve finansal anlamda sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir.

"ABD-Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef belirlendi"

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD iş heyetini kabul etti. İki başkanın 100 milyar dolar olarak koyduğu hedeflere nasıl ulaşabileceği belirtildi. Bu konuda açıklanabilecek somut, önü sonu belli planları nasıl gerçekleştirebiliriz diye mutabık kalındı. Bu bizim için sevindirici gelişme. ABD gibi dünyanın en büyük ekonomisi ile Türkiye ekonomisi arasındaki ticari potansiyel 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için savunma sanayi, gıda, tekstil alanında çalışmalar devam ediyor. Amerikalı misafirlerimizin de ifade ettiği gibi Türk girişimci ruhu başarı ve artı değer elde etmeye devam ediyor.

"Türkiye iyileştirici adımlar atmaya devam edecek"

Türkiye'de bugüne kadar doğru yatırım yapan herkes kazanmıştır. Baktığınız zaman sadece burada bulunan 1200 Amerikan şirketleri yıllarca faaliyet gösteriyor. Binlerce insana istihdam sağlıyorlar. Bütün bu olanlarda Türkiye yatırım ortamını iyileştirici adımlarını atmaya devam edecek.

"Bu insanlar keyfi olarak ülkelerinden gelmedi"

Sayın Cumhurbaşkanımız güvenli bölge meselesini Obama döneminde gündeme getirmiş ve Avrupalı liderlerle paylaşmıştı. O zaman herkes 'iyi fikir' dedi ama kimse adım atmadı. Sonra terör örgütleri buraya gitti, DEAŞ'tan PYD/YPG'ye kadar. Binlerce insan hayatını kaybetti. Güvenli bölge hayata geçirilseydi muhtemelen on binlerce insanın hayatı kurtulacaktı. Açık kapı politikası sayesinde Türkiye ülkemizde bugün 4 milyona yakın Suriyeli var. Bu insanlar keyfi olarak ülkelerinden buraya piknik yapmak için gelmedi. Ölümden, varil bombalarından, toplu infazlardan kaçtı geldi. Bu politika sayesinde Türkiye onbinlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Hama, Halep, İdlib ve başka yerlerde o bombalara maruz kalsalardı muhtemelen bu insanlar da hayatını kaybedecekti.

"Bizim askerimizin oraya girmesi gerekiyor"

Hava ve kara değerleri doğru, güzel ama yeterli değil. Sahadaki gelişmeleri teyit edebilmek için askerimizin ve uzmanlarımızın mutlaka sahada olup oralardaki gelişmeleri teyit etmesi gerekiyor. Her bağımsız ülkenin doğal hakkıdır bu. Bizim askerimizin kara anlamında oraya girmesi, devriyeleri tamamlayıp, güvenliği sağlayacağı tedbir alması konuşulan konular arasında. Bu bir oyalama taktiğine dönerse, güvenli bölge terör örgütüne yeni bir güvenli bölge haline dönüşürse, 30-40 km. ötesinde oluşturulursa Türkiye Cumhuriyeti hareket kabiliyetine sahiptir.

Fırat'ın doğusunda şartları oluşturup insanların dönmesini sağlayacak güvenli bölgeyi inşa etmektir. Bunu başka amaçlara imale etmeye çalışanlar olursa Türkiye mutlaka tedbirleri alacaktır. İlgili birimlerimizin şu anda açıklamaya gerek yok, çalışılmıştır.

"Mağdur anneler karşısında üç maymunu oynayanlar var"

Diyarbakır'da çocuklarının geri dönmesi için direniş yapan annelerimize buradan selam ediyor, her birinin elinden tek tek öpüyorum. Onların onurlu duruşu karşılık bulmuştur. Bu terör örgütüyle iltisaklı siyasi yapıların, bu konudaki sessizliği son derece manidar. Bunlarla ittifak kuran çeşitli çevrelerin bu konuda tabiri maruz görün üç maymunu oynaması manidar. Tablo son derece açık. Son yıllarda örgüte katılım, diğer tabirle dağa çıkma sayısının çok azaldığı ortada. Bu tür sosyolojik sorunlar bir yanıyla güvenliği bir yanıyla aile, bölgeyi ilgilendiren sorunlar sadece devletin çözeceği durum değildir. Orada ailelerin, yaşam alanında büyüklerin sahip çıkması lazımdır. Devlet daha fazlasını yapmak için gerekli tedbirleri alacaktır.

"Umarım sanatçılarımız bu konuda daha girişken olurlar"

Diyarbakır annelerine destek veren birçok sanatçımız oldu. Sanatçıların bu tür hadiseler karşısında toplumu kucaklayabilecek tavırları son derece önemli. Bir grubu destekleyip öbürlerine sırt dönmek kendilerine saygısızlık yaptıkları sanatın değerini düşüren bir eylem olduğunu düşünüyorum. Annenin verdiği mücadeleye siyasi, güvenlik gerekçesiyle uzak, ilgisiz durması, kayıtsız kalması kabul edilebilir bir şey değil. Umarım sanatçılarımız bu konuda daha girişken olurlar. Bu sürecin daha da güçlenerek annelere hem moral motivasyon olacak hem de çocuklarını almalarını sağlayacak sürece dönüşmesi bizim devlet olarak Aile Bakanımız ve valimiz orada her türlü imkanı seferber etmiştir. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

"Bu mutabakatın aynen uygulanmasını istiyoruz"

Geçen yıl vardığımız İdlib mutabakatı sayın Cumhurbaşkanlığımız tarafından yapılan bir dizi toplantıda temin edilmişti. Sınır iç tarafının kimin, dış tarafının kimin koruyacağıyla ilgili detaylı mutabakat elimizde var. Bu mutabakatın aynen uygulanmasını istiyoruz. Burada özellikle rejimin ihlallerine son vermesi büyük önem arz ediyor. Orada terörü bahane göstererek sivillere yönelik saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Bildiğiniz gibi sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova ziyaretinde sayın Putin'le detaylı görüşme oldu. Nispi iyileşme oldu ama biz kalıcı hale gelmesini talep ediyoruz. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

"Sayın Başkan'ın takdiridir"

Sayın Bolton'un görevden alınmasına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayın Başkan'ın takdiridir. Halefiyle yakında temas kurarız.

"F-35 programından vazgeçmiş değiliz"

Türkiye'ye bu konuda ulaşan resmi yazı, mektup yok. Kısmi adımlar atıldı. Pilotlarımızın eğitimine son verilmesi gibi. Tamamen resmi olarak F-35 programından çıkarıldığına dair resmi bir tebligat söz konusu değil. Muhtemelen BM'de yapılan görüşmelerde bu konu gündeme gelecek. Türkiye F-35'in müşterisi değil ortağıdır. Bu konuda tek taraflı olarak atılan adımların kongreyle ilişkilendirilerek 'yapacak bir şey yok' demek çok inandırıcı değil. Daha yaratıcı formüller üretebiliriz. Sayın Trump'ın bu konuda bir iradesi olduğunu biliyoruz. Bizim teklifimiz hala geçerlidir. Bütün meseleyi teknik konuya indirgemek çok inandırıcı gelmiyor. Arkasında siyasi ve ekonomik değerlendirmelerin olduğu akla geliyor. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir. Ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok. Bu tümsekleri ortadan kaldıracak adımları atmak için ortak çalışma yapmamız gerekiyor.

"Devletin elini kolunu bağlayarak seyretmesi düşünülemez"

Bülent Arınç Bey tecrübeli siyasetçimiz, büyüğümüzdür. Açıklamaları şahsını bağlamaktadır. Kayyum kararı somut delillere binaen alınmış karardır. Terörle bağlantısı olan idarecilerin seçimle işbaşına gelmiş olsa bile tabi olduğu kanun ve kurallar vardır. Kaynaklar terör örgütüne kullanılmak üzere manipule ediliyorsa devletin elini kolunu bağlayarak seyretmesi düşünülemez. Bundan sonra da bu tür olaylar olduğunda devletin kanunları bellidir. Bunu hangi parti yaparsa yapsın. Kayyum atama sadece terörle ilgili değil herhangi bir suç işlendiğinde hayata geçirilebilir. Seçilmiş olmak kimseyi mazur kılmaz

"Belediye başkanları ile yapılacak toplantının verimli geçeceğine inanıyoruz"

Son yerel seçimlerden sonra birçok belediye başkanı sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu istemişti. Kendisi de hepsini biraraya getirerek toplantı yapalım dedi. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın kucaklayıcı, ayırım yapmadan bir karardır. Vatandaşa hizmet nasıl götürür, birlikte nasıl çalışırız bütün bu konuları sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanları ile görüşecek. Hangi tablodan olursa olsun sayın Cumhurbaşkanımızın temas kurması son derece normaldir. Yarınki toplantının verimli geçeceğine inanıyoruz.