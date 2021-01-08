Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamaların kalkması gündemde mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar, vaka sayısının seyrine göre Bilim Kurulu'nda değerlendirme yapılıyor ve kararlar tavsiye olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunuluyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası, kabine toplantısı tarihi de merak konusu oldu.

Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Son dönemde genel itibariyle Pazartesi günleri yapıldı. Önümüzdeki toplantı da bu pazartesi günü olabilir.