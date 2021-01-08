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Korona Virüs Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamaların kalkması gündemde mi?
Korona Virüs

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamaların kalkması gündemde mi?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası vatandaşlar, kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Yapılacak olan kabine toplantısı, yeni yılın ilk toplantısı olacak olması açısından önem taşırken en son toplantı 28 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündeme dair önemli kararların istişare edilmesi beklenirken tedbirlerin ne zaman kalkacağı da merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:49:00 - 2021-01-08 12:06:50
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamaların kalkması gündemde mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar, vaka sayısının seyrine göre Bilim Kurulu'nda değerlendirme yapılıyor ve kararlar tavsiye olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunuluyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası, kabine toplantısı tarihi de merak konusu oldu.

Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Son dönemde genel itibariyle Pazartesi günleri yapıldı. Önümüzdeki toplantı da bu pazartesi günü olabilir.

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