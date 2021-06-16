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Avrupa Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!
Avrupa

Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!

Ukrayna'da Covid-19 nedeniyle uygulanan karantinanın süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:48:00 -
Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ve ülkenin tamamının "yeşil" bölge kategorisinde sayılacağı bildirildi.

Ülkede toplu taşıma, kamu etkinlikleri, kafe, eğlence yerleri ve sinemalarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Etkinlikler için son 72 saatte koronavirüs PCR veya antijen testi sonucu negatif olan ya da aşı olduğunu belgeleyen kişilerin maske takması isteğe bağlı olacak.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyordu.

 

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