Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ve ülkenin tamamının "yeşil" bölge kategorisinde sayılacağı bildirildi.

Ülkede toplu taşıma, kamu etkinlikleri, kafe, eğlence yerleri ve sinemalarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Etkinlikler için son 72 saatte koronavirüs PCR veya antijen testi sonucu negatif olan ya da aşı olduğunu belgeleyen kişilerin maske takması isteğe bağlı olacak.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyordu.