Kabine dışı kalan bakanlar kimler? 23 bakan milletvekili olarak Meclis'te olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı. 16 bakandan oluşan yeni kabinde sürpriz isimler yer alırken kabineye giremeyen bakanlar da oldu. Kabineye giremeyen bakanlar arasında Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli ve Recep Akdağ gibi isimlerin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde: Binali Yıldırım (AK Parti'nin Meclis Başkan adayı oldu) Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.

YENİ KABİNEDE YER ALAN İSİMLER