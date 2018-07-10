0553 313 94 23

Kabine dışı kalan bakanlar kimler? 23 bakan milletvekili olarak Meclis'te olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı. 16 bakandan oluşan yeni kabinde sürpriz isimler yer alırken kabineye giremeyen bakanlar da oldu. Kabineye giremeyen bakanlar arasında Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli ve Recep Akdağ gibi isimlerin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:11
Kabine dışı kalan bakanlar kimler? 23 bakan milletvekili olarak Meclis'te olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı. 16 bakandan oluşan yeni kabinde sürpriz isimler yer alırken kabineye giremeyen bakanlar da oldu. Kabineye giremeyen bakanlar arasında Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli ve Recep Akdağ gibi isimlerin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde: Binali Yıldırım (AK Parti'nin Meclis Başkan adayı oldu)  Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki,  Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.

YENİ KABİNEDE YER ALAN İSİMLER

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:11
  1. Bekir Bozdağ
  2. Mehmet Şimşek
  3. Fikri Işık
  4. Recep Akdağ
  5. Hakan Çavuşoğlu
  6. Fatma Betül Sayan Kaya
  7. Ömer Çelik
  8. Faruk Özlü
  9. Julide Sarıeroğlu
  10. Mehmet Özhaseki
  11. Nihat Zeybekci
  12. Osman Aşkın Bak
  13. Ahmet Eşref Fakıbaba
  14. Bülent Tüfenkçi
  15. Lütfi Elvan
  16. Numan Kurtulmuş
  17. Naci Ağbal
  18. İsmet Yılmaz
  19. Nurettin Canikli
  20. Veysel Ereoğlu
  21. Ahmet Demircan
  22. Ahmet Arslan.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlığa bağlı yeni ofisler kuruldu! İşte tam liste
    1. Başkanlığa bağlı yeni ofisler kuruldu!..
    2. Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    3. 'Erdoğan'a eşlik etmekten büyük onur..
    4. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve..
    5. Bulgur pilavı kilo aldırır mı?
    6. Altın güne düşüşle başladı! Altın ne..
    7. Fatih Terim'den o isme şok sözler!..
    8. Çin Arap ülkelerine 23 milyar dolar..
    9. Bakan Bekir Pakdemirli’den ilk..
    10. Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız..
    11. Diriliş oyuncusuna büyük..
    12. Beşiktaş, Vida kararını verdi!
    13. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    14. Meteoroloji açıkladı! Bu saatlere dikkat
    15. Elektik akımına kapılan işçi öldü
    16. Ankara'da okul hırsızları enselendi
    17. James imzayı attı! Resmen...
    18. Tunceli'de gri listedeki terörist..
    19. Aydın'da gerginlik! Polis araçlarına..
    20. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti