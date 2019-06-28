Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress’in Antalya-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı

ADANA (AA) - Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress’in Antalya-Adana seferini yapan tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz indi. Antalya Havalimanı'ndan, sabah hareket eden Sunexpress ait XQ 7630 sefer sayılı uçağın kabin basıncı, Adana Havalimanı'na yaklaşıldığı sırada teknik arıza nedeniyle düştü. İniş hazırlığı sırasında kabin basıncının düşmesi sonucu, uçakta oksijen maskeleri açıldı. Uçak, verilen izinle havalimanına öncelikli olarak sorunsuz indi. Yolcular tahliye edilirken, aprona tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

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