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Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı İstanbul’a iniş yaptı

Getjet Havayolları’nın Vilnius-Kahire seferini yapan yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi üzerine Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı İstanbul’a iniş yaptı

Getjet Havayolları’nın Vilnius-Kahire seferini yapan yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi üzerine Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.


Litvanya GetJet Havayolları’nın Vilnius-Sharm El Sheikh seferini yapan GJT-3607 sefer sayılı Airbus A-320 tipi yolcu uçağının Marmara Denizi üzerindeyken kabin basıncı düştü. Bunun üzerine uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile görüşerek ’teknik iniş’ için izin istedi. İnişine izin verilen uçak, saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi. Uçak bakım yapılmak üzere Atatürk Havalimanı terminaline alınırken, giriş işlemler yapılan yolcular uçağın bakımı tamamlanana kadar transit salonlarında bekletiliyor.



"Pilot bize kısa bilgi verdi"


Uçakta bulunan yolcular, uçağın İstanbul’a neden indiğini bilmediklerini, kabinde de olağan dışı bir şey yaşamadıklarını belirttiler. Yolculardan Donatan Jaseniene, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sadece teknik bir problem olduğu söylendi. Yeni uçuşun planlanmasını ve bize bilgi verilmesini bekliyoruz" derken, Victoria Marcinkevgcjt ise, "Pilot bize kısa bir bilgi verdi. Bize sabılır olmamız ve beklememiz gerektiği söylendi. Uçakta herkes sakindi" ifadelerini kullandı.


Öte yandan yolcuların uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Mısır’a gönderilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
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