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Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar

31 Mayıs 2019 Cuma 23:08
Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde, Kabileler ve Aşiretler Meclisi tarafından yetimlere iftar verildi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri iftarda yetimlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 700 yetimin katıldığı iftarda, meclis üyeleri yetimlere nakdi yardımda bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu, meclis olarak şehitlerin aileleri ve çocukları için Azez yetimhanesinde iftar programı düzenlediklerini kaydetti.

İftarda 6 ve 12 yaş arası çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Siccu, "Yaklaşık 700 çocuğumuza bayramlarını buruk geçirmemeleri için nakli yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin insanları katlettiğini söyleyen Siccu, "Bizim bu iftar programlarıyla mutlu olduğumuzu zannetmesinler. Meclis olarak Esed rejimine ve terör örgütlerine karşı savaşan, savaşarak hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine destek olmaya çalışıyoruz. Ramazan boyunca onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de gıda yardımlarında bulunarak az da olsa yaralarını sarmaya çalışacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:08
  1. Aşiretler ve Kabileler Meclisi
  2. Ebu Ali Siccu

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