Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti. Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi. Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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