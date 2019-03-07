Kabil’de patlama sesleri Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama sesleri duyuldu.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama sesleri duyuldu.

Afganistan’da yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’de patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, “Kabil’in batısında patlama olduğunu ilişkin haberler aldık. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

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