Kabil’de patlama: 6 ölü, 23 yaralı Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı, patlamada 6 kişinin öldüğünü, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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