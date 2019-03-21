Kabil’de patlama: 6 ölü, 23 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.21 Mart 2019 Perşembe 09:42
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği belirtildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı, patlamada 6 kişinin öldüğünü, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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