Kabil'de okula intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan özel bir okula intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında özel bir okula intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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