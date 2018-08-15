Kabil'de okula intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında özel bir okula intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.