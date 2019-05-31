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Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

31 Mayıs 2019 Cuma 09:22
Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:22
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. NATO

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