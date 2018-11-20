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Kabil'de mevlit töreninde intihar saldırısı

Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti

20 Kasım 2018 Salı 18:13
Kabil'de mevlit töreninde intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 60 kişinin yaralandığını bildiren Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:13
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