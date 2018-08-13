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Kabil'de komisyon çalışanlarına yönelik intihar saldırısı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de komisyon çalışmalarını hedef alan saldırgan, Seçim Komisyonu merkez binası önünde üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Saldırı sonucu bir polisin öldüğü, bir polisin de yaralandığı açıklandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:11
Kabil'de komisyon çalışanlarına yönelik intihar saldırısı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir polisin öldüğü, bir polisin yaralandığı bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Seçim Komisyonu merkez binası önünde infilak ettirdiğini söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini belirten Stanikzey, bir polisin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, saldırganın hedefinde komisyon çalışanlarının olduğunu ancak amacına ulaşamadığını dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:11
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. Haşmat Stanikzey
  4. Seçim Komisyonu
  5. Kabil Emniyet Müdürlüğü

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