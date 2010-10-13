Kabil’de kargo uçağı düştü

AP’ye konuşan bir Afgan havaalanı yetkilisi, Bagram Hava Sahası'ndan kalkan uçağın, Kabil'in yaklaşık 11 kilometre doğusundaki dağlık alanda düştüğünü söyledi. Yetkili, 9 mürettebatlı kargo uçağının, Afganistan'daki NATO güçlerine malzeme taşıdığını belirtti. Kazanın sebebi henüz bilinmezken, uçağın düştüğü saatlerde hava şartlarının iyi olduğu bildirildi.