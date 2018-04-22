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Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 10:39
Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

İntihar saldırısı Kabil’in batı kesiminde terör örgütü DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun olduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde yapıldı.

Kabil Polis Şefi Abdurrahman Rahimi, intihar saldırıyı henüz üstlenen olmadığını söyledi. 

Bölgeden alınan bilgilere göre, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. 

Afganistan’da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezleri oluşturuldu. Saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, İHA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:39
  1. Afganistan
  2. Sağlık Bakanlığı

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