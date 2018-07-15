0553 313 94 23

Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:39
Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı bakanlığın giriş kapısında infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık bir ay önce de aynı bakanlığın kapısında yapılan intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:39
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. intihar saldırısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
    1. Kırkpınar'da finalin adı belli oldu
    2. Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15..
    3. Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü
    4. Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
    5. Başkentte korkutan fabrika yangını!
    6. "O gün dur dedik, ekmeklerimizi..
    7. Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur..
    8. Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    9. 15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3...
    10. Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim..
    11. Hamileyken ne kadar uyunulur?
    12. FETÖ'cü darbecileri böyle..
    13. Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni..
    14. FETÖ'cü hainler 1 trilyon doları..
    15. Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor
    16. Çocuklarda davranış problemleri..
    17. Eren'in annesinden ilk açıklama
    18. Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz..
    19. Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre..
    20. Emekli astsubaylardan Ömer..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!