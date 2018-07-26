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Kabil'de intihar saldırısı: 4 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:25
Kabil'de intihar saldırısı: 4 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:25
  1. Emniyet Müdürlüğü

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