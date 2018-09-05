Kabil'de intihar saldırısı: 18 ölü, 50 yaralı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de spor salonunda düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi ölürken 50 kişi yaralandı.

ÇİFTE SALDIRI

Bu kez çifte saldırıyla sarsılan Kabil'de biri güreş kulübünde, diğeri kulübün yakınında olmak üzere iki patlama meydana geldi.

Çifte saldırı sonucu ölü sayısının 18'e ulaştığı, ayrıca 50 kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

GAZETECİLER DE KATLEDİLDİ

Ölenler arasında Tolo televizyonu çalışanı, yaralanlar arasında 1TV muhabiri de var.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş'in verdiği bilgiye göre, ilk saldırı bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildi.

Patlamalar, Afgan televizyonu 1TV'ye göre Afgan başkentinin 6. mahallesini, Tolo News'a göre 13. mahallesini vurdu.