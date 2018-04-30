Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı saldırıda, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu en az 21 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08:00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.

Saldırıyı üstlenen olmladı; ancak, yerel medya hnaberlerinde geçen Şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları IŞİD'in üstlendiği anımsatıldı.

AFP FOTO MUHABİRİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu öğrenildi. Haberi, AFP ajansı resmi twitter hesabından duyurdu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
    1. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
    2. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
    3. Vampir Batı
    4. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    5. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    6. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    7. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    8. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    9. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    10. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    11. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    14. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    15. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    16. İhracat rakamları belli oldu!
    17. ‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen..
    18. Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar..
    19. Katil İsrail 3 Filistin..
    20. Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı