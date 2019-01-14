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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesindeki yabancılara ait bir kamp yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 40 kişinin yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Şiddeti kilometrelerce uzaklıktan hissedilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
  1. Afganistan
  2. bomba yüklü araç
  3. Kabil
  4. saldırı

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